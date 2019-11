Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundeswehr hat die Abnahme von Airbus produzierter Truppentransporter vom Typ A400M wegen Qualitätsmängeln verweigert. "Die Bundeswehr hat sich dazu entschlossen, zwei zur Auslieferung anstehende Luftfahrzeuge vom Typ Airbus A400M nicht zu übernehmen", teilte das Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe mit. "Die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten bei der täglichen Nutzung des Luftfahrzeugs A400M hat für uns oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung. Die hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards der Bundeswehr werde man "auch in diesem Fall mit allen verfügbaren Mitteln und Maßnahmen umsetzen".

Der A400M stelle mittlerweile das Rückgrat des Lufttransports der Luftwaffe war, bislang seien 31 von insgesamt 53 bestellten Maschinen übergeben worden. Jedoch gebe es "wiederkehrende technische Probleme". So wurde den Angaben zufolge bei Routineprüfungen der Befestigungsmuttern an den Propellern bereits im Flugbetrieb befindlicher A400M festgestellt, "dass nicht alle 24 Muttern pro Propeller das vorgesehene Anzugdrehmoment aufweisen". Ein erhöhtes Inspektionsaufkommen wirke sich nun negativ auf die materielle Einsatzbereitschaft der A400M-Flotte aus.

"Über den erhöhten Inspektionsaufwand an den Befestigungsmuttern der Propeller hinaus sind derzeit eine Vielzahl zusätzlicher Inspektionen erforderlich", betonte die Luftwaffe, so zum Prüfen der Triebwerksbefestigungen, zur Rissprüfung an diversen Stellen, an den Brennkammern sowie zum Prüfen der Triebwerksklappen. "Die gesamten technischen Mängel sowie die Feststellung, dass die zwei derzeit auszuliefernden Maschinen zusätzlich nicht die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzen, führen zur aktuellen Nichtabnahme dieser Luftfahrzeuge durch die Bundeswehr", hieß es.

Bislang könnten jedoch trotz dieser Einschränkungen alle Aufgaben, auch im Rahmen der Einsätze und einsatzgleichen Verpflichtungen, mit dem Waffensystem A400M erfüllt werden, betonte die Luftwaffe auch.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2019 05:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.