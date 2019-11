Metzler hat Infineon nach Quartalszahlen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 23 Euro angehoben. Trotz der immer noch schwachen Absatzmärkte Automobil und Industrie blicke das Management des Chipkonzerns optimistischer nach vorn, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könnte nun der Boden ein Quartal früher als bisher gedacht gefunden werden. Das Risiko eines schwächeren Ausblicks sei jedenfalls aus dem Weg geräumt, so der Experte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 07:59 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 07:59 / CET

