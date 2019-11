Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verband der deutschen Privatbanken, BdB, will dafür sorgen, dass seine Mitgliedsbanken und so genannte Fintechs bei der Auslagerung von Bankdienstleistungen besser zusammenarbeiten können. Zu diesem Zweck veröffentlicht der BdB jetzt eine Outsourcing-Leitlinie, die den beteiligten Akteuren Hilfe bei der Anbahnung geschäftlicher Kontakte in diesem sensiblen Tätigkeitsfeld bieten soll.

"Sie soll eine Navigationshilfe im dichten Regulierungs-Dschungel sein, für Banken und vor allem auch für Fintechs", sagte Bankenverbands-Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid bei der Vorstellung der Leitline in Frankfurt.

Eine der größten Herausforderungen für die Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs besteht laut BdB darin, dass diese oft kleinen Unternehmen häufig Anforderungen erfüllen müssen, die im Verhältnis zum tatsächlichen Risiko, das die Bank zu tragen hat, überproportional hoch sind. Synergien aus einer Kooperation hingegen lassen sich demnach häufig erst recht spät generieren und stehen in einem Missverhältnis zum Anfangsaufwand, der sich aus den Anforderungen ergibt.

Des Weiteren stehen die Fintechs vor der Herausforderung, dass die von den Banken vorgenommenen Risikoeinschätzungen einer Kooperation nicht ausreichend transparent sind und sich dadurch die Anforderungen an das jeweilige Fintech bei gleicher Dienstleistung bzw. gleichem Produkt stark unterscheiden können.

Ergebnis der unklaren Anforderungen ist, dass das regulatorische und administrative "Onboarding" von Fintechs bei Banken meist zwölf bis 18 Monate dauert, während das "technische" Onboarding nach wenigen Wochen abgeschlossen sein könnte.

Der BdB verbindet laut Krautscheid mit der Leitlinie das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs effizienter, verlässlicher und deutlich einfacher und damit schneller zu machen. "Unser Anspruch ist, dass unsere Mitglieder die Leitlinie problemlos in der Praxis anwenden und in ihr Regelwerk integrieren können und durch sie einen echten Mehrwert erfahren." Die Bankenaufsicht hat die Zweckmäßigkeit dieses Ansatzes ausdrücklich bestätigt.

Der BdB weist darauf hin, dass der europäische Bankenregulierer Eba ebenfalls eine überarbeitete Leitlinie zu Outsourcing veröffentlicht hat, die wohl auch Änderungen an der deutschen Regulierung nach sich ziehen wird.

"Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht geklärt ist, in welchem Umfang die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Anpassungen vornehmen wird, berücksichtigen die Inhalte zu diesem Dokument die Eba-Anforderungen nicht", teilte der BdB mit. Zu einem späteren Zeitpunkt sei geplant, eine Bewertung hinsichtlich möglicher notwendiger Anpassungen vorzunehmen.

