Die Schäfer Werke haben mit Vizuu ein Start-up gegründet, das an der durchgängigen Datentransparenz in der Supply Chain arbeitet. Den Start macht das junge Enterprise mit der Adaption von Industriecontainern, die mittels Datenlogger und cloudbasierter Plattform jederzeit Auskunft über Füllmenge, Standort und Temperatur geben.Wer Waren in industriellen Großcontainern, sogenannten Intermediate Bulk Containern (IBC), transportiert, kann deren Zustand nur bedingt monitoren. Das ändert Vizuu mit einem im Deckel des IBC integrierten Datenloggers, der mittels Sensortechnik jederzeit Auskunft über containerspezifische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...