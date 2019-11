In Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie, ein globaler Marktführer in ausgewählten Segmenten zu werden, hat die ÅR Packaging Group AB alle ausstehenden Anteile der K+D AG erworben und vereinbart, alle ausstehenden Anteile an Rlc Packaging GmbH, sowie indirekt einen signifikanten Anteil an BSC Drukarnia Opakowan S.A., zu erwerben. Die Unternehmen sind namhafte Verpackungshersteller mit bedeutender Marktpräsenz auf dem mitteleuropäischen Markt für Healthcare -und Beautyprodukte. Mit diesem strategischen Schritt übernimmt AR Packaging auch im Bereich Healthcare, Pharma und Beauty eine führende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...