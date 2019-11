Der Einführung von eCall, dem automatischen Kfz-Notrufsystem, gingen jahrelange Diskussionen und Abstimmungen auf europäischer Ebene voraus. eCall alarmiert bei einem schweren Unfall automatisch die lokale Notrufzentrale (Public Safety Answering Point, PSAP) über Mobilfunk. Ob ein schwerer Unfall vorliegt, entscheidet die Fahrzeugelektronik. Die Airbag-Auslösung ist ein typischer Indikator. Alternativ lässt sich das System auch manuell über eine SOS-Taste aktivieren für den Fall, dass ein andersartiger Notfall gemeldet werden soll oder ein Unfall, in den ein anderer Verkehrsteilnehmer verwickelt wurde.

Die gegenwärtigen eCall-Installationen basieren auf ETSI- und CEN-Normen, deren Entwicklung vor etwa 15 Jahren begann. Das System nutzt ein Inband-Modem, um den eCall-Minimaldatensatz (MSD) in einem GSM-Sprachkanal an die Notrufnummer 112 akustisch - wie bei einem Faxgerät mit Pieptönen - zu übertragen. Diese technisch antiquierte Lösung wurde gewählt, weil nur über GSM die notwendige internationale Flächenabdeckung erreichbar schien. Was in der (lange zurückliegenden) Projektierungsphase vernünftig war, ist durch die Entwicklungsdynamik im Mobilfunkbereich mittlerweile infrage gestellt.

Nach einer Schätzung der deutschen Versicherungswirtschaft wird eine nahezu vollständige Marktdurchdringung mit eCall perspektivisch erst 2035 erreicht. Bis kann es durchaus sein, dass in einigen europäischen Ländern aber schon keine GSM-Netze mehr vorzufinden sind, denn LTE und 5G benötigen die entsprechenden Frequenzen dringend. Bereits heute haben in Europa schon mehr als 95 Prozent der Bevölkerung Zugang zu einem LTE-Netz. Die Frage ist daher, wie es mit eCall weitergeht. Schließlich ist es nicht möglich, die Netzbetreiber zu zwingen, nur für die Aufrechterhaltung dieses Dienstes eine GSM-Infrastruktur vorzuhalten. Die Lösung wird wohl hybrid ausfallen: eCall auf GSM-Basis und ein aktuelles Nachfolgesystem existieren in den Fahrzeug-Telematiksystemen nebeneinander, sodass die Funktionalität in jedem Fall gewährleistet ist, in welchem Umfeld das Fahrzeug auch unterwegs sein mag.

Von eCall zu NGeCall

Das Nachfolgesystem von eCall läuft unter dem Kürzel NGeCall - Next Generation eCall - und ist bereits spezifiziert. Natürlich wird NGeCall für die Datenübertragung im IP-basierten LTE-System keine modulierten Töne mehr nutzen. Dennoch kommt auch hier das Sprachübertragungssystem zum Einsatz, denn eCall überträgt ja nicht nur Daten, sondern stellt auch eine Sprechverbindung zum verunfallten Fahrzeug her. Als Service Enabler dient das IP-Multimedia Subsystem (IMS) von LTE. ...

