Griechenland und Italien brauchen nach Einschätzung von Experten des Europäischen Rechnungshofes bessere Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen der Migrationskrise. "Auch wenn die Kapazitäten der griechischen und italienischen Behörden erhöht wurden, ist die Durchführung der Asylverfahren in Griechenland und Italien weiterhin von langen Bearbeitungszeiten und Engpässen geprägt", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Sonderbericht.

Zwar hätten sich die Verfahren zur Registrierung und Abnahme von Fingerabdrücken von Migranten in den Aufnahmezentren erheblich verbessert. Die Zielvorgaben der zeitlich befristeten Notfall-Umsiedlungsregelungen seien allerdings nicht erreicht worden.

Grund ist nach Einschätzung der Rechnungshof-Experten, dass die Behörden beider Länder anfangs nicht in der Lage waren, alle für die Regelung in Betracht kommenden Personen zu ermitteln und erfolgreich dazu zu bringen, sich für eine Umsiedlung zu bewerben. So seien lediglich 21 999 Migranten aus Griechenland und 12 706 Migranten aus Italien in andere EU-Staaten umgesiedelt worden, obwohl es eigentlich mehr als 98 000 Plätze gegeben hätte.

Zudem kritisieren die Experten, dass Migranten ohne Bleiberecht auch von Italien und Griechenland nicht konsequent genug in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Als Ursachen nennen sie unter anderem unzureichende Kapazitäten der Gewahrsamseinrichtungen, die schwierige Zusammenarbeit mit dem Herkunftsland der Migranten oder das Abtauchen der Migranten nach Ergehen der Rückkehrentscheidung.

Um die Defizite zu beheben, empfiehlt der Rechnungshof, die EU-Unterstützung für Asylverfahren zu verbessern und effizientere Unterstützung bei Rückführungsaktionen zu leisten - zum Beispiel durch den Einsatz von mehr EU-Experten. Zudem sollte die Verwaltung der EU-Hilfen und EU-Programme verbessert werden. Griechenland hat allein bis 2019 rund 703 Millionen Euro an Soforthilfe-Mitteln aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der EU erhalten. Italien bekam 122 Millionen Euro./aha/DP/nas

