Einen feinen "Kurs" hat auch unser Börse Social Magazine. Es gibt ausserhalb dessen, was die Abonnenten privat sammeln (wissen wir ja nicht), nämlich nur noch rund drei Dutzend Komplettausgaben bei uns. In dieser Woche wurde ein Komplettsatz "ausserbörslich" zu 600 Euro gehandelt, es gibt (die Geschichte mit dem ATX-Verlauf am Heftrücken kennt man ja) also erfreulicherweise Sammlerwert. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)

