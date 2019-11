BERLIN (Dow Jones)--Der E-Auto-Hersteller Tesla hat laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Vorfeld der Investitionsentscheidung für Deutschland nicht um staatliche Beihilfen ersucht. "Es ist bisher nicht über Subventionen gesprochen worden", sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin. Tesla werde im Falle einer Investition genauso "diskriminierungsfrei" behandelt wie alle anderen Unternehmen der Automobilindustrie.

Altmaier zeigte sich zugleich überzeugt, dass die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk belastbar sei. Der Firmengründer habe eine politische Ankündigung gemacht, doch dies werde "sehr bald" mit Investitionen unterlegt. "Es gab in den letzten Monaten einen sehr intensiven Wettbewerb innerhalb unterschiedlicher europäischer Länder", so Altmaier. Er gehe nun "nach all den Gesprächen und Kontakten" davon aus, "dass wir mit dem jetzigen Tag Klarheit darüber haben, dass die Entscheidung zugunsten von Deutschland gefallen ist". Die Bundesregierung genauso wie eine Reihe von Landesregierungen hätten diesen Prozess "konstruktiv" begleitet. Es gebe ein Interesse daran, dass der Standort Deutschland auch in Zukunft aufgewertet werde. Altmaier hoffe, dass diese große Investition "so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich" realisiert werde.

Altmaier sieht mit dem Tesla-Fabrikstandort auch keine Benachteiligung für die deutsche Automobilindustrie. Die Pläne Musks bedeuteten, dass zukunftssichere Arbeitsplätze entstünden, und "der Automobilstandort Deutschland international weiter aufgewertet wird". Dies sei "ein großartiger Erfolg" und ein "Meilenstein" im Hinblick auf Elektromobilität und die Batteriezellproduktion. "Die Strategie der Bundesregierung, in diesen Zukunftsfeldern zu investieren, dort Schwerpunkte zu setzen, hat sich voll und ganz als richtig erwiesen", sagte Altmaier.

Musk hatte seine Entscheidung am Dienstagabend bei einer Preisverleihung in Berlin angekündigt. Demnach will er die sogenannte Gigafactory 4 nahe des neuen Hauptstadtflughafens BER errichten. Ab 2021 soll die Produktion beginnen. In Berlin soll zudem ein Ingenieur- und Designzentrum entstehen. Bei Twitter würdigte Musk die deutsche Hauptstadt als "Giga Berlin" und gab weitere Details bekannt. Demnach sollen in der Fabrik Batterien, Triebwerke und Fahrzeuge gebaut werden, "angefangen mit dem Model Y".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2019 06:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.