BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die Entscheidung von Tesla begrüßt, ein Werk in Deutschland zu errichten. "Die Ankündigung von Elon Musk zeigt, wie wichtig der Automobilstandort Deutschland für den Hochlauf der Elektromobilität in Europa ist", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Sollten die Pläne in einigen Jahren umgesetzt werden, bedeute dies einen weiteren Schub für die Elektromobilität. "Eine Ansiedlung von Tesla in Deutschland stärkt den Automobilstandort Deutschland, der VDA begrüßt daher diese Entscheidung", hob Mattes hervor.

Zugleich betonte der Verbandspräsident, schon heute fertigten deutsche Hersteller Pkw mit Elektroantrieb am Standort Deutschland, und die deutsche Automobilindustrie investiere bereits massiv in die Elektromobilität. "Wir scheuen den Wettbewerb nicht", betonte Mattes. Ganz im Gegenteil sei die deutsche Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb gewachsen und habe deshalb eine Spitzenstellung eingenommen.

Tesla-CEO Elon Musk hatte angekündigt, dass sich die Fabrik des US-Elektroautoherstellers südöstlich von Berlin nahe dem neuen Hauptstadtflughafen BER befinden soll. Tesla will nach seinen Angaben auch ein Ingenieur- und Designzentrum in Berlin errichten.

