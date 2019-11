Original-Research: Hawesko Holding AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Hawesko Holding AG Unternehmen: Hawesko Holding AG ISIN: DE0006042708 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 13.11.2019 Kursziel: 48,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2018, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Beschleunigtes Wachstum im dritten Quartal 2019 Das laufende Geschäftsjahr 2019 ist bei der Hawesko Holding AG bisher durch einen deutlichen Umsatzanstieg gekennzeichnet, wobei der Großteil aus der Übernahme von Wein & Co. in Österreich stammt. Allerdings bringt die Akquisition derzeit noch Restrukturierungsaufwendungen mit sich. Im Gesamtjahr dürfte bei Wein & Co. durch Kostensenkungen aber zumindest ein positives EBITDA erwirtschaftet werden. Auf mittlere Sicht rechnen wir auch bei Wein & Co. mit einer respektablen Marge von rund 5 Prozent. Probleme bereitete im bisherigen Jahresverlauf auch der Umzug des Großhandelslagers im B2B-Bereich nach Worms. Daraus resultierten im Neunmonatszeitraum deutliche Belastungen, im vierten Quartal rechnet das Management aber mit positiven Effekten. Auch die Schwierigkeiten im Hinblick auf die Auslieferungen sind nun abgestellt, diese erfolgen nun wieder taggleich. In Zukunft ermöglicht das neue Lager Einsparungen bei der Transportlogistik. Nach dem Umzug eröffnet es aber auch noch zusätzliche Wachstumschancen. So engagiert sich Hawesko im Bereich der hochwertigen Spirituosen. Dieses Feld könnte sich in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Umsatzträger entwickeln. Unverändert positiv werten wir die getätigten kleineren Akquisitionen, auch wenn dort zunächst noch Verluste entstehen. Das Wachstum von WirWinzer bestätigt, dass sich Hawesko auch hier auf dem richtigen Weg befindet. Auch der Test neuer Konzepte ermöglicht mit einem geringen Aufwand die etwaige Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten. Daneben treibt das Management die Digitalisierung im Konzern weiter voran, um langfristig bessere Margen erwirtschaften zu können. Das Ergebnis liegt derzeit deutlich hinter dem Vorjahresniveau. Allerdings erwarten wir im vierten Quartal einige positive Effekte, so dass wir die Erfüllung der Prognose für möglich halten. Wir sehen die Ergebnisse aber am unteren Ende der Bandbreite. Im kommenden Jahr rechnen wir dann jedoch mit deutlichen Fortschritten in der Profitabilität. Bei einem geschätzten Ergebnis je Aktie von 2,20 Euro für 2020 ergibt sich aktuell ein KGV von 15,2, das damit deutlich unterhalb des entsprechenden derzeitigen KGVs unserer Peer-Group Getränke/Tabak von 18,7 liegt. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples errechnet sich bei geschätzten 33,0 Mio. Euro für 2020 ein Faktor von 9,1, der sich ebenfalls merklich unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten ??zValuation Monitor Q3 2019" publizierten entsprechenden Multiple von 13,6 für Hawesko bewegt. Auf dem aktuellen Kursniveau bietet die Hawesko-Aktie eine sehr attraktive Dividendenrendite von knapp 4 Prozent. Dabei positioniert sich das Unternehmen unverändert als verlässlicher und attraktiver Dividendenzahler. In den kommenden Jahren rechnen wir nach der Integration von Wein & Co. mit deutlichen Fortschritten in der Profitabilität. Auf mittlere Sicht gehen wir von einer EBIT-Marge aus, die sich in Richtung 7 Prozent bewegt. Das gedrückte Kursniveau sehen wir nach wie vor als gute Einstiegschance. Entsprechend bekräftigen wir unsere Empfehlung, die Hawesko-Aktie zu ??zKaufen", nehmen jedoch auf Basis unserer reduzierten Schätzungen unser Kursziel auf 48 Euro zurück. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19357.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2019 06:36 ET (11:36 GMT)