Triesen (www.fondscheck.de) - Die großen Technologiehäuser haben in den letzten Jahren dank revolutionärer Onlinedienste ein fantastisches Wachstum erzielt und die Aktienindizes getrieben, so die Experten der Classic Funds Management AG."Doch diese Datenkraken benötigen eine sehr teure und aufwendige Infrastruktur, was die Perspektiven der FAANG-Aktien von Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Alphabet (Google) bis hin zu Microsoft deutlich schmälert", sage Georg von Wyss, Mitgründer des Schweizer Fondsverwalters BWM AG (Braun, von Wyss & Müller) und Manager der Classic Funds. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...