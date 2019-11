DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:01 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.078,90 -0,42% +22,47% Euro-Stoxx-50 3.689,86 -0,60% +22,94% Stoxx-50 3.339,99 -0,32% +21,01% DAX 13.185,43 -0,74% +24,87% FTSE 7.328,24 -0,51% +9,47% CAC 5.894,50 -0,43% +24,60% Nikkei-225 23.319,87 -0,85% +16,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,17% +39

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,49 56,80 -0,5% -0,31 +16,8% Brent/ICE 61,38 62,06 -1,1% -0,68 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.464,58 1.456,56 +0,6% +8,02 +14,2% Silber (Spot) 16,95 16,78 +1,0% +0,17 +9,4% Platin (Spot) 875,14 868,49 +0,8% +6,65 +9,9% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,3% -0,01 -0,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den Rekordständen des Vortages scheint Anlegern der Wille zu neuen Käufen an der Wall Street zur Wochenmitte auszugehen. Bereits am Dienstag war ersichtlich, dass die Dynamik zum Handelsende hin nachließ und Investoren Kasse machten. Belastet werden die US-Börsen durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Stand der Handelsgespräche mit China. Trump stieß neue Drohungen in Richtung Volksrepublik aus. Wenn der Handelsstreit nicht bald beigelegt werde, erhöhten die USA ihre Strafzölle auf Importe aus China deutlich, drohte Trump. Dazu gesellt sich die eskalierende Gewalt bei den Unruhen in Hongkong. Für Bewegung am Markt könnten die diversen Auftritte von US-Notenbankvertretern sorgen, unter anderem wird sich Fed-Präsident Jerome Powell äußern.

Enttäuschende Geschäftszahlen drücken die Aktien von Skyworks Solutions vorbörslich um 6,3 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang um 22 Prozent gemeldet.

Smiledirectclub brachen nachbörslichen um 8 Prozent ein. Der Hersteller von Zahnspangen, der erst seit September an der Börse notiert ist, war im dritten Quartal trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Vorbörslich zeigt sich die Aktie noch inaktiv.

Die Aktien von Chesapeake Energy machen einen Teil der heftigen Verluste wett, die sie im regulären Handel eingefahren hatten. Die Titel waren an der Nyse nachrichtenlos um 17 Prozent eingebrochen. Nach Börsenschluss teilte Chesapeake Energy dann mit, dass der Großaktionär NGP Energy Capital Management seine 310,8 Millionen Chesapeake-Aktien, die einer Beteiligung von 15,9 Prozent entsprechen, an die Partner der von NGP verwalteten Investmentfonds übertragen habe. Daraufhin erholt sich die Aktie vorbörslich um 3,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Oktober

17:35 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate

18:15 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Wiederaufflammende Sorgen um den Handelsstreit sorgen dafür, dass Anleger ihr Risiko an den Börsen herunterfahren. Bei der mit Spannung erwarteten Rede hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, die Zölle auf chinesische Produkte erhöhen zu wollen, falls er nicht bald seinen "Deal" bekommt. China dagegen fordert einen Abbau der Zölle noch vor einem Vertragsabschluss. Damit kommen erneut Zweifel auf, ob sich der Handelsstreit tatsächlich zügig entspannt. Die Marktstrategen der DZ weisen darauf hin, dass er noch eine Warnung an andere Handelspartner anfügte. "Dies gilt auch für andere Länder, die uns im Warenaustausch unfair behandeln". Trump werde im Tagesverlauf darüber entscheiden, ob Einfuhrzölle auf europäische Fahrzeuge erhoben werden sollen. Zudem belastet der Wahlausgang in Spanien. Dort deutet sich eine Linkskoalition an. Vor allem die spanischen Bankenwerte leiden darunter und fallen um bis zu 5 Prozent. Der IBEX-35 gehört zu den schwächsten Indizes. Die Nachricht des Tages ist der überraschende Einstieg von Byron D. Trott bei Schaeffler mit rund 25 Prozent bei den Vorzugsaktien. Schaeffler notieren gegen den Trend leicht im Plus. Andere Autozulieferer fallen hingegen wegen der schwebenden Unsicherheit um Trumps mögliche Strafzölle. Insgesamt seien die Drittquartalszahlen von Leoni wie erwartet schwach ausgefallen, resümiert Warburg. Die Aktie bricht um knapp 11 Prozent ein. Salvatore Ferragamo überzeugt mit Zahlen, die Titel legen um 3,1 Prozent zu. Enel fallen um 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat einen überraschend hohen Einbruch beim Nettogewinn vermeldet. ABN Amro geben um 5,2 Prozent nach. Das hohe Minus dürfte aber nur zum Teil auf die Drittquartalszahlen zurückzuführen sein. Die Aktie fällt vor allem mit dem Bankensektor. Belastend für das Sentiment dürfte auch wirken, dass die Renditen an den Anleihenmärkten zunächst ein Hoch gebildet haben. Deutsche Wohnen haben sich operativ gut geschlagen und legen um 2 Prozent zu.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1008 -0,03% 1,1012 1,1014 -4,0% EUR/JPY 119,91 -0,07% 120,11 120,23 -4,6% EUR/CHF 1,0900 -0,31% 1,0911 1,0944 -3,2% EUR/GBP 0,8578 +0,11% 0,8568 0,8575 -4,7% USD/JPY 108,93 -0,04% 109,09 109,15 -0,7% GBP/USD 1,2835 -0,13% 1,2852 1,2846 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,0236 +0,04% 7,0209 7,0124 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.763,01 -0,04% 8.740,76 8.692,51 +135,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen haben negative Vorzeichen dominiert, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Drohungen in Richtung China ausgestoßen hatte. Zur Zurückhaltung trugen auch die fortdauernden Unruhen in Hongkong bei. Dort kam es schon den dritten Tag in Folge zu massiven Verkehrsbehinderungen, weil Demonstranten Straßen und Schienen blockierten. Die Börse in Hongkong führte im späten Handel die Verlierer der Region mit großem Abstand an. In Schanghai fiel das Minus dagegen moderater aus. Hier dürfte der schwächere Yuan etwas gestützt haben. In Tokio sank der Nikkei-225 - zusätzlich belastet von der Aufwertung des als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Yen. Die Börse im neuseeländischen Wellington beendete den Handel mit einem Minus von 0,8 Prozent, nachdem die Reserve Bank of New Zealand den Leitzins wider Erwarten stabil gehalten hatte. Beobachter hatten mehrheitlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Der Neuseeland-Dollar legte daraufhin kräftig zu. Auch Sydney und Seoul meldeten Verluste. In Tokio holte die Nissan-Aktie Verluste von anfangs gut 4 Prozent weitgehend auf und schloss 0,5 Prozent leichter. Der Automobilkonzern hatte seine Jahresziele gesenkt und die Dividende gekürzt. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen des Stahlkonzerns JFE aufgenommen. Die Aktie verlor 5,1 Prozent. An der Börse in Hongkong führten Immobilienwerte die Liste der Verlierer an. Rückläufige Oktober-Absatzzahlen drückten den Kurs des chinesischen Autobauers Dongfeng Motor in Hongkong um 2,5 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Uneinheitlich zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Eine Ausweitung der Spreads ist nach der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump nicht zu beobachten, jedoch gebe es auch keine Tendenzen zu einer weiteren Einengung. Zu den eventuellen Strafzöllen gegen Europas Autohersteller sagte Trump nichts. Beobachter erwarten jedoch, dass der US-Präsident diesen Chip für Verhandlungen erst spät aus der Hand geben wird und sich möglicherweise erst in sechs Monaten dazu äußern wird. Europa hat jedoch auch eigene Probleme, denn angesichts einer möglichen Koalition der Linken in Spanien wird mit einer Ausweitung der spanischen Banken-Spreads gerechnet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Thyssenkrupp beruft zwei neue Aufsichtsräte

Bei Thyssenkrupp sind die beiden nach dem Wechsel von Martina Merz an die Konzernspitze und dem Rückzug von Lufthansa-Chef Carsten Spohr vakanten Aufsichtsratsposten neu besetzt worden. Das Registergericht Duisburg bestellte Angelika Gifford und Ingo Luge in das Kontrollgremium des Stahl- und Industriekonzerns, wie dieser mitteilte.

Marke Volkswagen setzt im Oktober mehr Pkw ab

Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im Oktober deutlich mehr verkauft. Der Absatz stieg um 8,8 Prozent auf 562.200 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 5,077 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 1,2 Prozent.

Rheinmetall produziert Leichtbaukolben für Automobilhersteller

Die Rheinmetall AG hat von einem namentlich nicht genannten Automobilhersteller den Auftrag für die Lieferung von Leichtbaukolben für Ottomotoren mit Ringträger- und Kühlkanaltechnologie erhalten. Das Lifetime-Volumen des Auftrags des "international führenden" Konzerns bezifferte Rheinmetall auf mehr als 200 Millionen Euro.

Lanxess will bis 2040 klimaneutral werden

Der Spezialchemiekonzern Lanxess will bis 2040 klimaneutral werden, wird aber nur die Hälfte der dafür nötigen CO2-Emissionen "durch eigene Hände und Grips" reduzieren können, wie Vorstandschef Matthias Zachert bei Vorstellung seiner Pläne auf einer Pressekonferenz.

Comdirect-Gremien vermissen im Commerzbank-Angebot Aussagen zu Strategie

Vorstand und Aufsichtsrat der Comdirect bemängeln das Fehlen detaillierter Aussagen im Angebot der Commerzbank zu einzelnen Strategiefeldern und Synergiepotenzialen im Zuge der geplanten Komplettübernahme der Direktbank. Für Aktionäre, die sich an der langfristigen Entwicklung der Comdirect ausrichten, sei aus der Sicht der Gremien auf Basis der Angebotsunterlage nicht zu beurteilen, welche strategische Ausrichtung die Bank gemeinsam mit der Commerzbank erhalten wird, heißt es in einer Mitteilung der Comdirect.

Bechtle übertrifft Erwartungen und bekräftigt Ausblick

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal sein Wachstum überraschend stark beschleunigt. Sowohl Umsatz als auch der Konzerngewinn kletterten prozentual zweistellig. Die Ziele für das laufende Jahr hat das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekräftigt.

Bilfinger verzeichnet rückläufiges Neugeschäft

Unterstützt von einer deutlichen Verbesserung im internationalen Geschäft hat der Industriedienstleister Bilfinger im dritten Quartal seinen bereinigten Gewinn um etwa die Hälfte gesteigert. Das bereinigte EBITA, die wesentliche Ergebniskennziffer, legte um 12 auf 34 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieben 6 Millionen Euro. Hier hatte im Vorjahr noch ein Verlust von 1 Million Euro gestanden.

Fotobuch-Anbieter Cewe sieht starkes Weihnachtsgeschäft

Der Oldenburger Foto-Drucker Cewe sieht sich vor dem Weihnachtsgeschäft, das traditionell entscheidend ist für das Wohl und Wehe des SDAX-Konzerns im Gesamtjahr, klar auf Kurs. "Die positive Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr lässt uns ein Weihnachtsgeschäft erwarten, durch das wir erneut alle Unternehmensziele erreichen werden" teilte die Cewe Stiftung & Co. KGaA mit.

Hapag-Lloyd bekommt mit Mark Frese neuen Finanzvorstand

Hapag-Lloyd bekommt im März kommenden Jahres mit Mark Frese einen neuen Finanzvorstand. Nicolas Burr, seit März 2015 CFO ist, scheide zum 29. Februar 2020 aus dem Unternehmen aus, um neue Projekte in Chile zu übernehmen, teilte die Reederei mit. Frese war zuletzt als Chief Financial Officer bei der Ceconomy AG tätig.

EU-Kommission genehmigt Rettung der NordLB - Zeitung

Die EU-Kommission will laut einem Zeitungsbericht die Rettung der NordLB mit öffentlichen Geldern genehmigen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet ohne Angaben von Quellen, dass die Kommission "auf Arbeitsebene" zu der Einschätzung gekommen sei, dass die Stützung der Bank durch die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie durch Sparkassen mit 3,6 Milliarden Euro kein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht darstelle.

Schaeffler: US-Bank BDT Capital erwirbt 25-Prozent-Anteil

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat einen neuen Großaktionär. Die US-Investmentbank BDT Capital Partners hat rund 25 Prozent der Vorzugsaktien erworben, wie die Schaeffler AG mitteilte. Die Beteiligung hat auf Basis des Börsenkurses ein Volumen von rund 415 Millionen Euro. Angaben zum Motiv machten weder Schaeffler noch BDT.

Sixt bestätigt Ausblick nach starkem Wachstum im Quartal

Der Autovermieter Sixt hat seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt. Wegen Investitionen in digitale Angebote und Dienstleistungen, die Fahrzeugflotte und Marketingmaßnahmen war der Gewinn jedoch leicht rückläufig. Die Prognose für 2019 bestätigte das Unternehmen.

Nordex sieht sich weiter auf Wachstumspfad

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im dritten Quartal zwar seinen Verlust unter dem Strich ausgeweitet, allerdings investieren die Hamburger derzeit kräftig. In einem schwierigen Marktumfeld will die Gesellschaft so ihr angepeiltes profitables Wachstum 2020 und darüber hinaus sichern. Der Zeitraum Juli bis September präsentierte sich besser als die beiden Vorquartale. Das sollte auch im Schlussquartal anhalten, so dass Nordex seine Jahresziele bekräftigt

Ado Properties bestätigt Prognose

Ado Properties hat im dritten Quartal bei steigenden Mieten einen niedrigeren FFO ausgewiesen. Unter dem Strich profitierte das Immobilienunternehmen von einem Bewertungseffekt. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

IPO/Diamontech will bis zu 68,3 Millionen Euro erlösen

Das Medizintechnikunternehmen Diamontech treibt seinen Börsengang voran. Die Aktien sollen bereits Ende des Monats im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erstmalig gehandelt werden. Die Preisspanne hat das Unternehmen auf 32 bis 38 Euro je Aktie festgelegt, bei vollständiger Ausübung einer Mehrzuteilungsoption läge das Emissionsvolumen bei bis zu 68,3 Millionen Euro.

Global Fashion Group verringert Verlust - Ausblick bestätigt

Die Global Fashion Group (GFG) hat im dritten Quartal trotz höherer Investitionen den operativen Verlust verringert und den Umsatz gesteigert. Profitiert hat die Online-Modeplattform in Schwellenländern dabei von mehr aktiven Kunden, die öfter und mit größeren Volumina Waren bestellten, sowie von besseren Margen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Luxemburger Unternehmen, das seit Juli börsennotiert ist.

Procredit verbessert Konzernergebnis und bestätigt Prognosen

Die Procredit Gruppe hat ihr Konzernergebnis in den ersten neun Monaten deutlich verbessert und bestätigt die Prognose für 2019. Der Nettogewinn der Gruppe wuchs laut Mitteilung auf 42,5 (39,7) Millionen Euro, während die Kundeneinlagen um 348 Millionen Euro oder 9,1 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro stiegen.

Flixbus will Mehrwertsteuersenkung auch für Fernbustickets einklagen

Das Unternehmen Flixbus läuft Sturm gegen die geplante Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets und will eine Senkung auch für Fernbusse einklagen. Andernfalls drohe eine "massive" Verschiebung der Rahmenbedingungen im Fernverkehr, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Bundeswehr nimmt zwei A400M-Transporter nicht ab

Die Bundeswehr hat die Abnahme von Airbus produzierter Truppentransporter vom Typ A400M wegen Qualitätsmängeln verweigert. "Die Bundeswehr hat sich dazu entschlossen, zwei zur Auslieferung anstehende Luftfahrzeuge vom Typ Airbus A400M nicht zu übernehmen", teilte das Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe mit.

Liberty will nach Aus für UPC-Sunrise-Deal weiter Gespräche führen

Die UPC-Muttergesellschaft Liberty Global bedauert das offizielle Aus für die Übernahme des Schweizer Kabelnetzbetreibers durch den Mobilfunkanbiter Sunrise, hat aber vor dem Hintergrund der Streitigkeiten im Verwaltungsrat von Sunrise Verständnis.

Strabag erhöht trotz weniger Aufträge Prognose für die Leistung

Das österreichische Bauunternehmen Strabag hat in den ersten neun Monaten einen leichten Rückgang des Auftragsbestands verzeichnet und seine Prognose leicht erhöht.

Mitsubishi UFJ Financial verbucht massiven Gewinnrückgang

Mitsubishi UFJ Financial hat wegen gestiegener Kosten im ersten Halbjahr einen Rückgang des Nettogewinns um 6,3 Prozent auf rund 610 Milliarden Yen (rund 5,08 Milliarden Euro) verzeichnet. Auf Basis der Erstquartalszahlen ergibt sich daraus ein Überschuss von 218,89 Milliarden Yen für das zweite Quartal - 35 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

Apple-Zulieferer Foxconn verdient im 3. Quartal prächtig

Der Technologiekonzern und Apple-Zulieferer Foxconn hat im dritten Quartal 2019 mehr verdient als erwartet und seine Profitabilität erhöht. Damit konnte der Auftragsfertiger ungeachtet des iPhone-Verkaufsrückgangs seines Großkunden weiter wachsen. Die Hon Hai Precision Industry Co, wie der formale Name des Konzerns lautet, steigerte den Nettogewinn um 23,3 Prozent auf 30,66 Milliarden neue Taiwan-Dollar (TWD), das sind umgerechnet 907 Millionen Euro. Analysten hatten bei der Gesellschaft unter dem Strich mit 29,31 Milliarden TWD gerechnet. Der Umsatz legte um 1 Prozent auf 1,39 Billionen TWD zu. Die Gewinnmarge erhöhte Foxconn auf 2,2 Prozent von 1,81 Prozent.

