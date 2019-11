Börsegang in Deutschland: Das Berliner Medtech-Unternehmen Diamontech startet den Börsengang an der Frankfurter Börse. Die Angebotsfrist soll am 14. November beginnen und für Privatanleger am 25. November und für institutionelle Anleger am 26. November enden. Die Aktien werden in der Spanne 32,0 bis 38,0 Euro angeboten. Diamontech will rund 1,56 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten, im Zuge einer Mehrzuteilungsoption kann das Angebot auf knapp 1,8 Millionen Aktien erhöht werden. Insgesamt käme das Unternehmen damit je nach Platzierungspreis der Aktien auf eine Marktkapitalisierung zwischen 216 und 255 Milo. Euro. Die Erstnotiz soll am 29. November stattfinden. (Der Input von gabb Neue Aktien für den ...

