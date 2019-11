Der ehemals größte Industriekonzern der Amerikaner, General Electric, gewinnt wieder an Kraft. Der neue Chef, seit eineinhalb Jahren im Amt, baut um. Inzwischen 11,50 $ nach einem Tief von 6 $ und wie man dies macht ist ein Vorbild für so manchen europäischen Großkonzern, der mit seiner Profitabilität Probleme hat.



