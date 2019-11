Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen im Bundestag haben angesichts der Tesla-Investitionen die Bundesregierung zu einer Offensive für Elektromobilität aufgefordert. "Die Ansiedlung eines technologischen Schrittmachers ist ein guter Impuls für die Modernisierung der Automobilindustrie in Deutschland" und sei auch ein wichtiges Signal für Ostdeutschland, erklärte Fraktionschef Anton Hofreiter auf Anfrage von Dow Jones Newswires. "Es ist unübersehbar: Die Zeichen stehen auf E-Mobilität. Jetzt muss die Bundesregierung die Weichen für die Elektromobilität stellen."

Vorstellbar seien etwa eine Kaufprämie, "die von den Käufern überdimensionierter Spritschlucker bezahlt wird", und eine "Offensive für private Ladestellen", so Hofreiter. Wichtig sei auch gesetzlich festzuschreiben, dass ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos auf den Markt kämen. "Das wäre ein klares Signal für die E-Mobilität."

Zugleich forderte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Tesla auf, deutsches Arbeitsrecht zu respektieren. "Ich erwarte, dass für eine umweltverträgliche Infrastruktur sowie für gute Arbeitsbedingungen, anständige Löhne und Mitbestimmung gesorgt wird."

Musk hatte am Dienstagabend erklärt, dass das neue Großwerk südöstlich von Berlin nahe des neuen Hauptstadtflughafens BER entstehen soll. Vorgesehen seien die Produktion des massentauglichen Models 3 und des kompakten Sport-Nutzfahrzeug Model Y ab 2021. Der US-Elektroautohersteller will nach eigenen Angaben auch ein Ingenieur- und Designzentrum in Berlin errichten.

