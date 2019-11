Tesla ist die meistverkaufte Elektroauto-Marke in Deutschland. Über 9.000 E-Autos von Tesla sind von Januar bis Oktober 2019 neu zugelassen worden. Das Model 3 muss sich aber mit Platz zwei begnügen. Das Model 3 von Tesla hat sich seit der Markteinführung in Europa im Frühjahr verkauft wie geschnitten Brot. In kleineren E-Auto-affinen Märkten wie Norwegen oder den Niederlanden hat das Tesla-Auto zum Teil sogar schon die Verbrenner-Konkurrenz von den Spitzenpositionen der Verkaufsrankings verdrängt. In Deutschland hat sich Tesla mit dem Model 3 in diesem Jahr zumindest einmal den Titel des ...

