Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" belassen. Die Gewinnkennziffern des Industriegasekonzerns hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der erneut angehobene Jahresausblick beeindruckend ausgefallen./edh/knd Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 06:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 06:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-11-13/14:13

ISIN: IE00BZ12WP82