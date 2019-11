VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit Zweitlisting der Aktien im m:access der Börse München DGAP-Ad-hoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Sonstiges VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit Zweitlisting der Aktien im m:access der Börse München 13.11.2019 / 14:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR VST BUILDING TECHNOLOGIES mit Zweitlisting der Aktien im m:access der Börse München Leopoldsdorf - 13. November 2019 - Die bereits im Vienna MTF, Marktsegment direct market plus, gelisteten Aktien der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") (ISIN AT0000A25W06) werden zum 14.11.2019 auch in den Handel im Freiverkehr der Börse München, Segment m:access, einbezogen. Die Geschäftsführung der Börse München hat dem Antrag der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG auf Einbeziehung der Aktien der VST in das Segment m:access heute zugestimmt. Die Einbeziehung in m:access ermöglicht auch die Aufnahme einer Notiz der VST-Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und damit auch die Einbeziehung in den XETRA-Handel der Deutschen Börse. Auch hierfür hat VST die mwb fairtrade mandatiert und bei entsprechender Zulassung mit dem Designated Sponsoring beauftragt. Kontakt VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Ansprechpartner: Jennifer Lohrmann Telefon: +43 2235 81 071 770 E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com Feuerwehrstraße 17 A-2333 Leopoldsdorf www.vstbuildingtechnologies.com edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH VST@edicto.de Telefon: +49 69 905505-56 --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 911713 13.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A1HPZD0 AXC0241 2019-11-13/14:55