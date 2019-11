Ehemalige Führungskraft von Ooyala verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Transformation des Vertriebsorganisationen in Schlüsselmärkten

Applicaster, das Unternehmen, das das Lifecycle-Management von Direct-to-Consumer-Medienanwendungen vereinfacht, gab heute die Ernennung von Jason Johns zum Vice President of Sales, EMEA and APAC bekannt. In seiner Funktion wird Johns die kommerziellen und Go-to-Market-Strategien von Applicaster in den Regionen EMEA und APAC leiten.

"Es gibt eine unglaubliche Menge an Möglichkeiten auf dem Markt für Medienanwendungen", sagte Johns. "Aufgrund unserer Fähigkeit, Kunden ein reibungsloses Wachstum zu ermöglichen, sind wir sehr gut positioniert, um die sich bietenden Chancen zu nutzen. Jenseits der Marktchancen sind es die kundenorientierte Unternehmenskultur und die Fähigkeit und das Bestreben, hochwertige Leads zu genrieren, die Applicaster für mich interessant machen. Nur wenige Unternehmen kaufen Technologie ohne ein klares Verständnis des Business Case und volle Transparenz der Betriebskosten ihrer Technologieinvestitionen Applicaster hat das verstanden und bietet flexible Geschäftsmodelle, die skalierbar sind und leicht aktualisiert und erweitert werden können, wenn sich die Geschäftsanforderungen entwickeln."

Unter der Leitung von Johns wird Applicaster seine Arbeit mit Sportmarken, -teams und -ligen sowie mit großen Sendern, Verlagen und technischen Unternehmen ausbauen.

"Mit über zwei Jahrzehnten Vertriebserfahrung kann Jason Johns auf eine Erfolgsbilanz bei der Leitung kommerzieller Vertriebsteams mit dynamischer Umsatzsteigerung zurückblicken", sagte Jonathan Laor, CEO und Mitbegründer von Applicaster. "Seine fundierten Kenntnisse der Branche werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, Kunden in neuen Märkten und Branchen zu gewinnen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie er Applicaster hilft, unsere Präsenz in den Regionen EMEA und APAC weiter auszubauen."

Johns wird vom Londoner Büro von Applicaster aus arbeiten und an Laor berichten. Bevor er zu Applicaster kam, war er VP of Global Sales bei Ooyala. Vor seiner Zeit bei Ooyala war er Director of EMEA Sales für Comcast Technology Solutions und arbeitete als VP of Business Development bei Piksel Inc.

Über Applicaster

Applicaster vereinfacht das Lifecycle-Management von Direct-to-Consumer-Media-Anwendungen für die größten Medienunternehmen und Premium-Content-Provider von heute. Mit seinen offenen APIs und dem umfangreichen Partnermarktplatz dient "Zapp", die Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform des Unternehmens, als offene Ressource für Unternehmen, um Apps zu prototypisieren, zu entwickeln, einzuführen und zu verwalten, OTT-Services zu nutzen und wichtige Funktionalitäten in Drittanbieter-Applikationen zu integrieren. Kunden wie DirecTV, Pro Sieben und Hearst nutzen Applicaster für das Design und die Bereitstellung von Anwendungen direkt an den Endverbraucher über mobile und vernetzte Fernseher. Applicaster unterhält Niederlassungen in New York, San Jose, Miami, London und Tel Aviv. Weitere Informationen finden Sie auf www.applicaster.com. Anfragen bitte an sales@applicaster.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191113005491/de/

Contacts:

Will Vogel, 347-844-1974

will@kitehillpr.com