Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel gestiegen. Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China habe für Auftrieb bei den Festverzinslichen gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern.

Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump in einer mit Spannung erwarteten Rede zwar bekräftigt, dass ein Teilabkommen mit China weiter möglich sei. Er nannte aber keine neuen Details zum Stand der Handelsgespräche. Dies sorgte für einen Dämpfer bei der Risikofreude, nachdem zuvor hohe Erwartungen in die Rede von Trump gesetzt wurden.

Neue Daten zur Preisentwicklung konnten nicht für neue Impulse sorgen. Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt war bekannt geworden, dass sich die Inflation in den USA im Oktober etwas verstärkt hatte.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,64 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 7/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,69 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 16/32 Punkte auf 98 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um einen Ganzen und 10/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,35 Prozent./jkr/bgf/jha/

AXC0246 2019-11-13/15:17