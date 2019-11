Laut einer Studie geben die Deutschen im Schnitt heute doppelt so viel für Video-Streaming aus wie noch vor zehn Jahren - ohne ein Bewusstsein dafür. Was bedeutet das für die neuen Streaming-Anbieter Apple und Disney?

"Ich geb' dir Net, du gibst mir FlixWo ist das Becks, wo sind die Chips?Heute zähl'n wir keine KalorienDie Leitung steht für'n guten Stream"

So beschreibt die Hamburger Band Deichkind im Lied "Cliffhänger" auf ihrem neuen Album eine weit verbreitete Realität in deutschen Wohnzimmern. Denn der Strom an Video-Daten in Deutschland nimmt rasant zu. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, haben sogenannte Video-on-Demand-Dienste, also die gleichzeitige Übertragung und Wiedergabe von Videos, hierzulande zwischen 2012 und 2018 um 40 Prozent dazugewonnen. Verlierer dieser Entwicklung sind, wenig überraschend, die klassischen DVDs.

Streaming-Dienste haben das Fernsehverhalten verändert. Seit wenigen Jahren ist theoretisch niemand mehr auf Fernsehprogramme angewiesen. Alle Serien und Filme sind immer und überall verfügbar - zumindest wo es ausreichend Netz gibt. Wer gedacht haben sollte, dass die Deutschen aufgrund der Rundfunkgebühren wenig Bereitschaft zeigen, zusätzlich Geld für Filme und Serien auszugeben, hat sich getäuscht: "Es gibt eine große Anzahl an Haushalten, die für Video-Content Geld ausgibt, und diese Anzahl ist in den letzten Jahren massiv gestiegen", sagt Thomas Schumacher, Medienmarkt-Experte und Partner bei McKinsey. "Das hat es vor zehn Jahren nicht gegeben und war so auch nicht absehbar." Und nun kommen mit "Apple TV+" und ab kommendem Jahr mit "Disney+" zwei weitere Akteure auf den deutschen Markt.

Laut der McKinsey-Studie haben die Deutschen im vergangenen Jahr pro Haushalt durchschnittlich 112 Euro ausgegeben für sogenannte Home-Video-Inhalte. Darin enthalten sind auch noch DVDs, zum Kaufen wie zum Leihen. Den größten Anteil macht mit 60 Prozent das Bezahlfernsehen aus, etwa der Bezahlsender Sky. Aber der Streaming-Anteil lag im vergangenen Jahr bei 31 Prozent und damit so hoch wie noch nie in dieser Rubrik; vor zehn Jahren gab es die Videos per Datenstrom noch gar nicht. Netflix und Amazon Prime Video starteten hierzulande erst 2014. "Wie man sieht, hat sich in Deutschland das Video-Streaming-Angebot seine Nachfrage selbst geschaffen", sagt Schumacher.Rund die Hälfte aller deutschen Haushalte nutzt Abo-Streaming-Dienste: Laut McKinsey-Umfrage verwenden 27 Prozent der Befragten einen Dienst, 16 Prozent zwei verschiedene Anbieter, acht Prozent sogar drei und mehr. Deutliche ...

