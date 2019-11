Berlin (ots) - Zum Beschluss des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Managergehälter gesetzlich zu begrenzen, äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Wir in der Industrie halten nichts von einer gesetzlichen Begrenzungspflicht"-"Wir in der Industrie halten nichts von einer gesetzlichenBegrenzungspflicht. Die Vergütungshöhe ist Teil desGestaltungsspielraums, die dem Aufsichtsrat bei der Vergütungzukommt. Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt bereitsdie Einführung von Gehaltsobergrenzen. Viele Unternehmen folgendieser Empfehlung. Deutlich kritischer sehen wir die Möglichkeitender Hauptversammlung, das Votum des Aufsichtsrats einseitig absenkenzu können. -Es gibt einzelne fragwürdige Fälle, die nicht zu beschönigensind. Dies rechtfertigt aber keine gesetzliche Regelung für 10.000Aktiengesellschaften und 900 börsennotierte Unternehmen.Grundsätzlich handeln deutsche Aufsichtsräte bei der Festlegung derVorstandsvergütung verantwortungsvoll. Einzelfälle sind kein Grund,neue Gesetze zu erlassen und damit tausende unkritischeVorstandsverträge in Mithaftung zu nehmen. Jenseits von deutschenTop-Gesellschaften, die hunderttausende von Mitarbeitern beschäftigenund Milliardenumsätze erwirtschaften, sind in allen übrigenBörsensegmenten Millionengehälter - wenn überhaupt - die absoluteAusnahme. -Bereits jetzt ist der Aufsichtsrat verpflichtet, dieVergütungsstruktur auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklungauszurichten. Damit wird verhindert, dass Boni Anreize schaffen, fürkurzfristige Ziele hohe Risiken einzugehen, die dieGeschäftsentwicklung auf längere Sicht beschädigen können. JederAuswuchs schadet dem Image der deutschen Wirtschaft in Gänze. Und estrifft zu Unrecht all die Aufsichtsräte, die gut kooperieren undeinen exzellenten Job machen." Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4439117