Tier Mobility führt ab sofort in Hamburg und Frankfurt insgesamt rund 1.200 E-Tretroller mit austauschbaren Batterien ein. Bis zum Wochenende sollen auch Berlin und Hannover folgen und bis zum Jahresende die gesamte deutsche Tier-Flotte auf das neue Modell umgestellt sein. Zuvor hatte Tier Mobility bereits in Paris 200 E-Tretroller mit wechselbaren Akkus in Paris verteilt. Mit dem Umstieg auf Wechsel-Akkus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...