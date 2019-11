BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat nach dem Brandbrief der Windkraftindustrie eingeräumt, dass schleppenden Genehmigungsverfahren dem Ausbau der alternativen Energiequelle im Weg stehen. Der Erhalt der großen Industriekompetenz im Bereich der modernen Windkraft sei im Interesse Deutschlands sei, betonte Altmaier im Bundestag. "Das Hauptproblem für die derzeitige Auftrags- und Fertigungsflaute liegt darin, dass es nicht genügend genehmigte Standorte gibt, weil die Genehmigungsverfahren teilweise bis zu sechs Jahre und länger dauern."

Änderungen könnte allerdings die Bundesregierung nicht alleine durchsetzen, sondern nur, wenn man gemeinsam mit den Bundesländern die Genehmigungsverfahren beschleunige. "Es muss möglich sein, innerhalb von angemessener Zeit über einen solchen Antrag zu entscheiden", erklärte Altmaier.

Trotz des angestrebten Ausstiegs aus Atom- und Kohlestrom und dem Ziel von 65 Prozent erneuerbarer Energien in 2030 geht der Ausbau von Windenergie in Deutschland nur schleppend voran. Kritik an der Regierung kam zudem von Spitzenverbänden der Wirtschaft an den geplanten Abstandsregelungen von künftig mindestens 1.000 Metern zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen. Die Regierung wolle die Windkraft stärken. Aber mit den geplanten Mindestabständen werde der Ausbau "in Deutschland auf lange Zeit massiv erschwert, unter Umständen sogar zum Erliegen kommen", heißt es einem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter übte Kritik an der Regierung. "Union und SPD müssen auf das Alarmsignal aus Energiewirtschaft, Industrie, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft hören und den Plan einer bundeseinheitlichen Regelung für Sperrzonen für Windräder beerdigen", Hofreiter. "Deutschland droht sonst zur No-Wind-Area zu werden. Damit würden tausende Jobs, der Klimaschutz und die Versorgungssicherheit beim Strom mutwillig aufs Spiel gesetzt. Es ist auch industriepolitisch irrsinnig, der Windindustrie - einer Schlüsselbranche des 21. Jahrhunderts - den Todesstoß zu versetzen."

Altmaier wies die Kritik, die auch von der Grünen-Fraktion im Bundestag vorgebracht wurde, zurück.

"Der Dreh- und Angelpunkt ist die Genehmigungspraxis. Wenn die weiterhin so lange dauert und länger dauert, werden wir nicht genügend Standorte haben, an denen Windräder erreichtet werden können. Um das zu ermöglichen, ist es auch wichtig, die Akzeptanz zu erhöhen", so Altmaier.

Wirtschaftliche Hilfen für strauchelnde Windkraftunternehmen, die an der mauen Auftragslage leiden, stellte er nicht in Aussicht.

"Ich bitte auch um Verständnis, dass wir hier nicht mit staatlichen Hilfsangeboten durch die Gegend wedeln, die von unserer Wirtschaftsverfassung nicht gedeckt sind. Aber wir verschließen uns keinem Gespräch mit den Betroffenen."

Zu den Unterzeichnern gehören der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Bundesverband Windenergie (BWE), der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

