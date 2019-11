Zürich (ots) - Gigme, eine Schweizer Pionierfirma im digitalen Personalverleih, stellt den Betrieb ein. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Ein Firmensprecher bestätigt das Aus und macht dafür «eine Kombination aus mangelnder Investorenbereitschaft, harzendem Geschäftsmodell und Timing der strategischen Ausrichtung» verantwortlich.



Gigme war seit Anfang 2016 online, und wollte sich in der sogenannten «Gig-Economy», der Vermittlung von Freelancern und Temporär-Mitarbeitenden, einen Namen machen. Aktuell befindet sich das Zürcher Unternehmen, das sich als «erster digitaler End-to-End-Personalverleih» bezeichnete, in Liquidation.



