Zürich (ots) - Die Schweizer Snack-Firma Zweifel Pomy-Chips erhält per Mitte 2020 einen neuen Chef. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Neuer CEO wird Christoph Zweifel, der aus der Familie stammt, wie das Unternehmen bestätigt: «Damit nimmt erstmals seit 29 Jahren wieder ein Familienmitglied die Position als CEO bei der Zweifel Pomy-Chips AG ein.»



Der bisherige CEO der Firma, Roger Harlacher, habe sich entschieden, seine operative Tätigkeit per Juni 2020 abzugeben, bleibe aber Mitglied des Verwaltungsrats der Zweifel Pomy-Chips AG.



