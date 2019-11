Im vergangenen Jahr wurden die Märkte durch Währungskrisen in der Türkei und Argentinien erschüttert. In diesem Jahr traten die Probleme an einem Ort auf, an dem es nur wenige erwartet hätten. In dieser Analyse untersuchen wir die Ursache der chilenischen Krise, betrachten die Auswirkungen auf die Wirtschaft und analysieren das Währungspaar USDCLP. DIE WURZELN DER KRISEUSDCLP legte innerhalb eines Monats um 12% zu und bildete am gestrigen Dienstag an der 800er-Marke ein historisches Hoch aus. Offensichtlich geriet der Markt in Panik. Chile ist relativ schnell gewachsen und weist nach Angaben des IWF das höchste Pro-Kopf-BIP unter den führenden lateinamerikanischen Volkswirtschaften auf. Das Land nimmt auch in vielen internationalen Rankings bezüglich wirtschaftlicher Freiheit und Entwicklung einen Spitzenplatz ein. Aus diesem Grund genoss Chile ein besseres Image als andere Länder aus der Region, insbesondere das benachbarte Argentinien. In Chile ...

