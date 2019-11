DOW DAX weiter seitwärts Der DAX testete die 13300 und scheiterte weiter zu steigen. Entsprechend blieb ihm nur der Weg weiter seitwärts. Die täglichen Richtungswechsel in einer Seitwärtsbewegung sind normal. Wichtig ist, auf den DOW zu achten, denn erst wenn der unter 27000 fällt, ist mit einer Trendumkehr an den Märkten zu rechnen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX ...

