Hamburg (ots) - iglo Deutschland hat sich im laufenden Berufungsverfahren zur Einführung von Nutri-Score bei iglo mit dem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V., München, außergerichtlich geeinigt. Mit der Einigung wurde nicht - wie versehentlich zunächst kommuniziert - die einstweilige Verfügung aufgehoben, vielmehr hat sich der Rechtsstreit erledigt.Die am 11.11.2019 veröffentliche Pressemitteilung wird mit folgenden Inhalten ergänzend klargestellt:Die Parteien halten nach wie vor an ihren - im gerichtlichen Verfahren - vertretenen Rechtsstandpunkten fest. Allein aufgrund der nunmehr auch in Deutschland politisch gewollten Einführung des Nutri-Scores, haben sich die Parteien dazu entschieden, den Rechtsstreit im Einvernehmen zu erledigen. Die rechtliche Bewertung des Nutri-Scores bleibt von dem zwischen den Parteien geschlossenen Vergleich unberührt.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred Jansen / Leiter Unternehmens- & NachhaltigkeitskommunikationOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249-202alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/4439234