In unserem Beitrag vom 30.10.2019 beleuchteten wir die jüngsten Entwicklungen am Zuckermarkt und wiesen auf die sich Möglichkeit hin, dass der Zuckerpreis einen verschachtelten Doppelboden bildet.Inzwischen hat sich diese Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit verdichtet. Ein Blick auf den mittelfristigen Kursverlauf zeigt zwar, dass der Zuckerpreis noch deutlich von der Nackenlinie der großen Umkehrformation bei 13,44 Dollar entfernt ist. Allerdings zeigen dynamische Indikatoren wie Ab- oder Aufwärtstrendlinien bereits vor Über- bzw. Unterschreiten statischer Widerstände bzw. Unterstützungen eine Tendenz dazu an, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder senken. Im Falle von Zucker hat die Kursentwicklung mit dem Überwinden des seit September 2016 laufenden Abwärtstrends bereits ein starkes Indiz dafür gegeben. Hinzu kommt, dass danach der Zuckerpreis nicht wieder unter diese Trendlinie fiel, sondern mustergültig von oben auf diese aufsetzte, um dann nach dem Zwischentief am 23.10.2019 erneut nach oben abzudrehen.

