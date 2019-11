Der Immobilienkonzern Patrizia Immobilien hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres das Transaktionsvolumen deutlich gesteigert. Dieses sei im Jahresvergleich um 11,8 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mit. Das operative Ergebnis lag wenig verändert bei 97,7 Millionen Euro. Die Zahl liege laut Patrizia Immobilien aber im Einklang im Einklang mit der Jahresprognose von 120,0 bis 130,0 Millionen Euro.

Das verwaltete Vermögen (Assets under Management/AUM) legte um 3,8 Prozent auf 42,6 Milliarden Euro zu. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren stiegen um 10,9 Prozent auf 141,6 Millionen Euro./jsl/he

ISIN DE000PAT1AG3

