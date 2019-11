Tesla will eine Fabrik in der Nähe von Berlin eröffnen. Damit wagt sich Elon Musk in das Herzland des Automobils vor. Was sagt der größte deutsche Autobauer dazu? In der Berliner und Brandenburger Politik sind natürlich alle begeistert davon, dass Elon Musk eine Gigafactory in Brandenburg, in der Nähe von Berlin bauen will. 7.000 neue Jobs könnte das bringen - und jede Menge Prestige für Berlin. Eine Stadt, der oft vorgeworfen wird, dass sie dem Rest des Landes nur auf der Tasche liegt. Die Konkurrenz im Vorgarten Mit der Ankündigung fährt Elon Musk mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...