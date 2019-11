Microsoft hat am 12. November das turnusmäßige Update zur Windows 10 Version 1909 freigegeben. Es handelt sich lediglich um ein Funktions-Update und wird nicht automatisch installiert. Wie schon erwartet worden war, hat Microsoft das Funktions-Update 1909 am 12. November 2019 veröffentlicht. Damit fällt das Datum auf den regulären Patchday des Monats November. Gleichzeitig war es der Tag, an dem Windows 10 1803 in den Home- und Pro-Versionen letztmalig Sicherheitsupdates bekommen sollte. Windows 10 November-Update: Keine nennenswerten neuen Features für den Nutzer Windows 10 ...

