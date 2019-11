E-Commerce-Riese Alibaba hat die Pläne für seinen zweiten Börsengang konkretisiert. Ab 26. November soll die Zweitnotierung in Hongkong erfolgen - und über 13 Milliarden US-Dollar einbringen. Im Jahr 2014 hatte Alibaba mit seinem 25 Milliarden Dollar schweren Börsengang in New York den bislang größten IPO aufs Parkett gelegt. Jetzt könnte der chinesische E-Commerce-Riese den nächsten Rekord brechen. Denn die geplante Zweitnotierung, die ab 26. November an der Hongkonger Börse platziert wird, soll bis zu 13,4 Milliarden Dollar einbringen. So hohe Einnahmen hat bisher noch kein ...

