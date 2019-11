Auszeichnung für herausragende Leistungen in Immobilieninvestitionen

Mercatus, die Daten- und Technologieplattform für Kapitalanleger des Privatmarkts, verkündete heute den Einzug ins Finale um den REFI US-Award für Portfoliomanagement 2019. Die REFI US-Awards sind eine Auszeichnung für Immobilien-Private-Equity-Fonds und Dienstleister für herausragende Leistungen und überragende Gesamtleistung.

"Wir verstehen die besonderen Herausforderungen von Immobilieninvestitionen und nutzen sehr unterschiedliche Daten für entscheidende Einblicke in Risiken und Ergebnisse", sagte Haresh Patel, CEO von Mercatus. "Wir bauten zielstrebig eine moderne datengesteuerte Architektur auf, die auf der Betriebs- und Vermögensebene beginnt und dann zu den Fonds-/Portfolioebenen aufsteigt. Wir sind überzeugt, dass nur so jede Investition vollständig verstanden und gemessen werden kann. Wir sind sehr dankbar, dass REFI US uns für die Innovation, die wir in dieser Branche eingeführt haben, anerkennt."

Gewinner des REFI US-Award werden in einem strengen, zweistufigen Bewertungsverfahren sowohl nach Leistungsmetriken als auch qualitativen Faktoren ausgewählt. In der "PropTech"-Kategorie ziehen die Richter unter anderem folgende Faktoren in Betracht:

Wie und wie verbreitet die Plattform verwendet wird 25

Volumen auf der Plattform 25

Wachstum über einen ein- und dreijährigen Zeitraum 25

Wert für Nutzer und den weiteren Gewerbeimmobilienmarkt 25

Mercatus liefert eine End-to-End-Datenplattform für Kapitalanleger des Privatmarkts, die komplexe Vermögen und Portfolios verwalten. Im Zentrum der Mercatus-Plattform steht die Möglichkeit, die Daten, die in Finanzmodellen, Dokumenten und Workflows enthalten sind, auf dynamische und systematische Weise innerhalb des gesamten Unternehmens zu verknüpfen. So können Daten effizient zentralisiert, genutzt und analysiert werden, um schnelle und genaue Investitionsentscheidungen mit einer Datentransparenz zu treffen, die von Anlegern heutzutage gefordert wird.

Weiterführende Informationen zur innovativen Datenplattform für Kapitalanleger des Privatmarkts von Mercatus sowie zu den einzigartigen Möglichkeiten für Immobilieninvestoren finden Sie auf: www.gomercatus.com.

Über Mercatus

Mercatus ist die Daten- und Technologieplattform für Kapitalanleger des Privatmarkts. Unsere Vision ist die völlige Transparenz über den gesamten Investitionslebenszyklus und das Investorenökosystem hinweg. Denn die Wahrheit liegt in Ihren Daten. Mercatus baute die erste mobile Datenarchitektur auf, mit der Daten, Arbeitsabläufe und finanzielle Modelle systematisch genutzt und gesteuert werden können, um Wachstum zu beschleunigen und an die Spitze zu kommen. Viele führende Privatmarktfonds setzen Mercatus ein und verwalten weltweit über $540 Milliarden an Multi-Asset-Anlagen. Mercatus liefert seine hochmoderne Datenarchitekturplattform von seinem Hauptsitz im Silicon Valley mit Niederlassungen in der ganzen Welt. Weitere Informationen dazu, wie sich unser Ansatz von anderen abhebt, finden Sie auf: www.gomercatus.com.

