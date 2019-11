Plott, Entwickler der preisgekrönten LetsPlott-Plattform, die Heimwerkerprojekte mithilfe von Extended Reality (XR)-Lösungen ganz einfach macht, hat sich erfolgreich den 2. Platz in The Red Dot Design Ranking: Design Concept gesichert, eine Würdigung des Gesamterfolgs des Unternehmens mit seinen revolutionären, zukunftsweisenden Gestaltungskonzepten. Innerhalb von fünf Jahren hat Plott bahnbrechende Produkte mit interaktivem Design für Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich produziert. Die dabei zusammengekommenen Leistungen führten zur Auszeichnung im The Red Dot Design Ranking for Design Concepts.

"Etwas zu schaffen, das vorher nicht möglich gewesen wäre, ist eine große Herausforderung, aber genau die haben wir für uns gewählt. Auf diesem Weg hat Plott immer sein Engagement für die Entwicklung von Tools mit einem innovativen, intuitiven Design aufrechterhalten, die ein wirkliches Problem lösen und von deren Nutzung die Verbraucher profitieren", so David Xing, CEO und Gründer von Plott. "Das ist etwas, für das das Plott-Team und ich persönlich mit Leidenschaft eintreten. Die Würdigung unserer Innovationen durch eine so renommierte Organisation bestätigt aufs Neue, dass wir beständig in unserem Denken über die Grenzen des herkömmlichen Designs hinausgehen."

Die Auszeichnung "Red Dot" hat sich international zu einem der begehrtesten Qualitätssiegel für zukunftsweisendes Design entwickelt. Der Red Dot-Organisation zufolge spiegelt eine solche Auszeichnung die Fähigkeit eines Unternehmens wider, wirkliche nachhaltige Designinnovationen hervorzubringen. Plott konnte sich vor weltbekannten Unternehmen platzieren und kletterte im Vergleich zum fünfte Platz 2018 im Design-Ranking drei Stufen höher.

Weitere Informationen über die preisgekrönte Technologie und die Produkte von Plott finden Sie unter www.letsplott.com. Für aktuelle Nachrichten folgen Sie Plott auf Facebook @LetsPlott, Instagram @LetsPlott und Twitter @LetsPlott

Über Plott

Plott erstellt einfache aber leistungsstarke Lösungen für Do-It-Yourself (DIY)-Projekte. Dabei verwendet es seine preisgekrönte Extended Reality (XR)-Plattform "LetsPlott", die Nutzern einfaches Messen und Gestalten in der LetsPlott-App ermöglicht. Nach Festlegung der idealen Räumlichkeiten orientiert sich Cubit, die Hardware von Plott, an einem virtuelle Layout, das umsetzbare Turn-by-Turn-Anweisungen zu realen Punkten im Raum bereitstellt. So können virtuell gestaltete Ideen verwirklicht werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191113005999/de/

Contacts:

Medien:

Aixa Bellido de Luna

(786) 487-4846

Carve Communications

aixa@carvecomms.com