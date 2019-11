Starr Insurance Companies meldete heute die Ernennung von Juan Carro Arbelo zum Regional Manager for Insurance, Iberia, vorbehaltlich aufsichtsbehördlicher Zustimmung. Carro ist in dieser Rolle mit Wirkung vom 4. November 2019 für die Weiterentwicklung der Präsenz von Starr im gewerblichen Versicherungsbereich auf der gesamten iberischen Halbinsel zuständig.

"Juan Carro bringt mehr als 22 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit und war sowohl auf der Maklerseite als auch für Versicherungsträger tätig", erklärte Maurice R. Greenberg, Chairman und CEO, Starr Insurance Companies. "Seine ausgedehnte Erfahrung mit der Entwicklung und Etablierung von Geschäftszweigen wird beim Ausbau neuer Vertriebskanäle für Starr auf der gesamten iberischen Halbinsel von großem Nutzen sein."

Mit dieser neuen Position verstärkt Starr seinen Geschäftsbetrieb in Europa, der nun Großbritannien, die Benelux-Länder, Mittel- und Osteuropa sowie die iberische Halbinsel umspannt. In der europäischen Region bietet Starr ein breit angelegtes Portfolio für Sach-, Schaden-, Unfall-, Luftfahrt- und Seetransportversicherung an.

Carro übt seine Tätigkeit in Madrid aus und untersteht Joost Vink, dem Leiter des europäischen Geschäfts bei Starr.

Über Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (Starr) ist ein Marketingname für die operativen im Bereich Versicherung und Reise-Assistance tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C. V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf sechs Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherung sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungen, darunter für die Luft- und Seefahrt, den Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur, Großbritannien und auf Malta ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

