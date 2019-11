Die ADAC-Führung will die Beiträge für die 21 Millionen Mitglieder erhöhen und die Ämtertrennung an der Vereinsspitze verschärfen. Darüber entscheiden soll eine außerordentliche Hauptversammlung, zu der am Donnerstag (13.00 Uhr) rund 200 Delegierte in München zusammenkommen.

Die Basis-Mitgliedschaft soll nach den Plänen von ADAC-Präsident August Markl statt 49 demnächst 54 Euro pro Jahr kosten, die von den meisten Mitgliedern gewählte Plus-Mitgliedschaft soll um 10 auf 94 Euro steigen. Neu einführen will der ADAC eine Premium-Mitgliedschaft mit weltweiter Pannenhilfe, Rückholdienst und Abschleppen in die Wunschwerkstatt für 139 Euro Jahresbeitrag.

Die Beitragserhöhung wäre die erste seit 2014. Sie soll dem Verein mindestens zehn Prozent mehr Geld in die Kasse bringen. Die Einnahmen reichen nicht mehr, um Pannenhilfe, Dienstleistungen, Digitalisierung und die inzwischen auch für die Pannenhilfe fällige Versicherungsteuer zu bezahlen./rol/DP/zb

