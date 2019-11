Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences beauftragt fachkundiges Beratungsunternehmen, LinC, mit Steuerung des israelischen Cannabis-Projekts DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Expansion Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences beauftragt fachkundiges Beratungsunternehmen, LinC, mit Steuerung des israelischen Cannabis-Projekts 14.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Isracann Biosciences beauftragt fachkundiges Beratungsunternehmen, LinC, mit Steuerung des israelischen Cannabis-Projekts Fachwissen in Agronomie und Projektmanagement ist entscheidend für den frühen Erfolg VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 14. November 2019. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den europäischen Export zu werden. Das Unternehmen hat LinC der Growing Smart Ltd. beauftragt, einen formellen Strategieplan zur Projektbeschreibung für die erfolgreiche Entwicklung seiner geplanten 230.000 Quadratfuß großen zweckbestimmten Produktionsanlage zu erstellen. Die Projektbeschreibung ist ein ausführliches und detailliertes Dokument, in dem die standortspezifischen saisonalen Klimabedingungen, einschließlich der täglichen Sonnenstunden, der durchschnittlichen täglichen/nächtlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen, der täglichen Luftfeuchtigkeit und der UV-Indexwerte, beschrieben werden. Mit diesen Informationen bestimmt die Projektbeschreibung die erforderlichen Klimakontrollen und Geräte für das Gewächshaus zur Entfeuchtung, Luftzirkulation, Beschattung, aktiven Beheizung, Kühlung und Kohlenstoffdioxidanreicherung. LinC ist der auf Cannabis spezialisierte Geschäftszweig von Grow Smart Ltd mit Niederlassungen in Tel Aviv, Israel und Shanghai, China. Das Unternehmen ist ein internationales landwirtschaftliches Projektmanagementunternehmen, das dem Cannabissektor schlüsselfertige Projekte bietet und individuell zugeschnittene Lösungen für die einzigartigen Bedürfnisse jedes Projekts liefert. Zusätzlich zur Entwicklung der Projektbeschreibung für Isracann wurde LinC mit der Bereitstellung standortspezifischer agronomischer Cannabis-Dienstleistungen beauftragt. Die Leitung des Agronomie-Teams von LinC hat Tal Saadon, der einen Master of Science in Agronomie mit über 10 Jahren Erfahrung in der kommerziellen Landwirtschaft besitzt, vor allem im Cannabisanbau in Gewächshäusern, von der Aussaat über Ernte- und Trocknungsverfahren bis hin zu umfangreicher Arbeitserfahrung mit mehreren Erzeugern und den verschiedenen Bereichen des Gesundheitsministeriums. Zum Team gehört auch Tal Tregerman ein Farmer der zweiten Generation, der aus einer Gründerfamilie einer wichtigen landwirtschaftlichen Moshav (Genossenschaft) in der produktiven Region Negev stammt. Tregerman gründete ursprünglich IMC Ltd., eines der ersten erfolgreichen Freiland-Gewächshäuser für Cannabisanbau in Israel und bewies damit deutlich seine Fähigkeit, Farm-Konzepte zu erfolgreichen laufenden Betrieben zu entwickeln. LinCs Team arbeitet branchenweit mit Erzeugern, Unternehmern, Investoren, Agrarforschungszentren, Agrartechnologieunternehmen und Input-Unternehmen zusammen. Diese Arbeiten reflektieren mehr als 20 Jahre direkter Erfahrung, die der medizinischen Cannabisindustrie in Israel und im Ausland zugutekommt. Die Rolle des Unternehmens reicht weit über die anfängliche Planungsphase hinaus und umfasst technische, geschäftliche, bauliche und finanzielle Lösungen sowie den kontinuierlichen Wissenstransfer und die Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus der Produktionsanlage von Isracann. Darryl Jones, CEO des Unternehmens, kommentiert: "Als wir ursprünglich mit diesem Projekt begannen, wussten wir, dass wir ein Qualitätsteam mit dem Wissen und der Erfahrung an Bord bringen müssen, um zeitnahe Ergebnisse zu erzielen. LinC ist dieses Team und wir sind sehr dankbar, dass sie dieser Zusammenarbeit offen gegenüberstanden. Wir wissen, dass ihnen eine lange Liste potenzieller Projekte zur Verfügung steht, und wir haben lange und hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir Vorrang mit dem haben, was in den kommenden Monaten erwartet wird. Ihre Begeisterung für unser Projekt war für alle Beteiligten sehr motivierend und wir freuen uns auf die Umsetzung ihres detaillierten Konzepts, um das zu entwickeln, wovon wir gemeinsam der Ansicht sind, dass dies eine der effizientesten, qualitativ hochwertigsten und kostengünstigsten lizenzierten Exportproduktionsstätten in der gesamten Region sein wird." IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com. Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Isracann Biosciences Inc. 1600 - 595 Burrard Street V7C 1L4 Vancouver Kanada Telefon: +1 855 205 0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Internet: www.isracann.com ISIN: CA46501D1087 EQS News ID: 912685 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912685 14.11.2019 ISIN CA46501D1087 AXC0073 2019-11-14/07:31