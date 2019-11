Japans Wirtschaft ist zwischen Juli und September im vierten Quartal in Folge gewachsen.Tokio - Japans Wirtschaft ist zwischen Juli und September im vierten Quartal in Folge gewachsen. Wie die Regierung am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 0,2 Prozent zu. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das BIP um 0,1 Prozent. Der private Konsum, der in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt zu rund 60...

