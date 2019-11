WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsleitung in Deutschland ist im Sommer überraschenderweise leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte./ben/DP/bgf

AXC0095 2019-11-14/08:09