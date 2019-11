Die aktuell längste Serie: Schaeffler mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 40.00%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Mittwoch Transocean mit 9,09% auf 6,00 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 140,00%) vor Bechtle mit 7,18% auf 113,50 (363% Vol.; 1W 11,49%) und Baumot Group mit 5,72% auf 1,89 (131% Vol.; 1W -4,84%). Die Tagesverlierer: Stratasys mit -11,74% auf 16,46 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,23%), Bilfinger mit -7,32% auf 29,10 (215% Vol.; 1W -5,70%), Steinhoff mit -7,06% auf 0,06 (90% Vol.; 1W -1,72%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (38728,92 Mio.), Rio Tinto (33282,23) und HSBC Holdings (31206,65). Umsatzausreisser nach oben ...

