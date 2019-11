Die deutsche Wirtschaft entgeht im dritten Quartal nur knapp einer technischen Rezession. Trotz Konjunkturkrise boomt der Arbeitsmarkt unbeirrt. Wie passt das zusammen?

Stagnation oder Rezession? Ökonomen und Analysten treibt diese Frage seit Wochen um. Am Donnerstagmorgen meldete das Statistische Bundesamt nun: Die deutsche Volkswirtschaft ist einer technischen Rezession knapp entgangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen Juli und September um 0,1 Prozent minimal zu. Das Minus im Vorquartal fiel nach den jetzt veröffentlichten korrigierten Zahlen dafür mit minus 0,2 Prozent deutlicher aus als zunächst gedacht. Viele Angestellte dürften sich der Konjunkturflaute zum Trotz ohnehin fragen: Rezession? Welche Rezession?

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt laut Bundesagentur für Arbeit von einem Allzeithoch zum nächsten (August: 33,6 Millionen). Insgesamt sind nach vorläufigen Zahlen aus dem September 45,3 Millionen Menschen in Arbeit. Die Arbeitslosenquote verharrt mit 4,8 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet "trotz der konjunkturellen Schwäche noch mit einem Plus von 380.000 Personen in diesem und 120.000 im nächsten Jahr".

Die Konjunkturkrise ist nicht mehr zu leugnen. Gleichzeitig boomt der Arbeitsmarkt wie eh und je. Wie passt das zusammen?

"Deutschland: Vor einem zweiten Arbeitsmarktwunder?" So hat die Commerzbank eine aktuelle Studie zu diesem Phänomen betitelt. Der hiesige Arbeitsmarkt ...

