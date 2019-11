In den ersten neun Monaten legte der Umsatz um neun Prozent auf knapp 27,6 Milliarden Euro zu, wie Bouygues am Donnerstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um fünf Prozent. Das operative Ergebnis kletterte um elf Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Der Konzern bekräftigte die Jahresziele, wonach ...

