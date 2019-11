Rückblick: Der DAX bewegt sich in dünner Luft weiter unterhalb der wichtigen Widerstandsmarke von 13.300 Punkten seitwärts. Am Vortag sackte der Index zunächst kräftig ab und erreichte im Tagestief 13.139 Punkte. In der Folge konnte der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...