flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit ...

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem minimalen Kursverlust von 0,40 Prozent bei 13.230,07 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,23 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 ging mit einem Minus von 0,34 Prozent bei 3.699,50 Zählern aus dem Handel. Die restlichen umsatzstarken europäischen Indizes schlossen mehrheitlich mit Kursverlusten, vor allem der Madrider Ibex35 verlor einmal mehr mit 1,21 Prozent auf 9.194,50 Zähler am stärksten. An der Wall Street konnte der Dow Jones mit 27.806,40 Punkten ein neues Rekordhoch erreichen. Der S&P500 legte minimal zu und der NASDAQ100 verlor nur 0,05 Prozent auf 8.259,81 Punkte. Die führenden US-Indizes notieren also weiter auf Rekordhochs und ignorieren mit aller Deutlichkeit die ersten Befragungen von Zeugen im Rahmen eines von den US-Demokraten angestrengten Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump, der den gesamten "Prozess" einmal mehr als eine "Hexenjagd" bezeichnete. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten ist in der US-Geschichte zwar kein Einzelfall, jedoch äußerst selten. Das letzte Verfahren der jüngeren Geschichte "überlebte" der damalige US-Präsident Bill Clinton aufgrund der "Lewinsky-Affäre" oder auch als "Monica-Gate" genannt aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Senat. Richard Nixon hat es während der Ermittlungen in Sachen "Watergate-Skandal" gar nicht mehr komplett auf ein Amtsenthebungsverfahren ankommen lassen und trat vorher schon zurück. Auch im Falle Donald Trumps würden die Mehrheitsverhältnisse im Senat eine Rolle spielen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass auch nur ansatzweise eine Zweidrittelmehrheit im Senat zustande kommen wird. Den Demokraten dürfte der Prozess am Ende möglicherweise mehr schaden, denn nutzen.

Am heutigen Donnerstag wurde schon am frühen Morgen die französische Arbeitslosenquote für das dritte Quartal und auch deutsche BIP-Daten für das dritte Quartal ausgewiesen. Im weiteren Verlauf des Vormittags werden um 08:45 Uhr französische Verbraucherpreise für den Oktober, um 10:30 Uhr Oktober-Einzelhandelsumsatz für Großbritannien und um 11:00 Uhr Eurozone-BIP-Daten für das dritte Quartal publiziert. Am Nachmittag stehen aus den USA um 14:30 Uhr Erzeugerpreise für den Oktober, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis, sowie um 16:00 Uhr die Anhörung von Fed-Chef Powell vor dem Finanzausschuss als relevante volkswirtschaftliche Ereignisse an. Um 17:00 Uhr werden schließlich noch die EIA-Rohöllagerbestandsdaten der Woche zur Marktbewertung anstehen. Die sonst immer am Mittwoch erscheinenden Daten verschoben sich aufgrund des US-Feiertages "Veterans Day" vom Montag um einen Tag nach hinten. Von der Unternehmensseite berichteten am frühen Morgen schon die DAX-Konzerne Merck, RWE und Henkel von ihren aktuellen Quartalsergebnissen. Aus den USA folgen ab dem Nachmittag unter anderem Quartalszahlen von Walmart, Viacom, Applied Materials und Nvidia.







Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gaben sich am Morgen kurz vor deren jeweiligem Handelsschluss noch richtungslos. Die US-Futures wiesen zur asiatischen Handelszeit durchweg leichte Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13.250 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,40 Prozent bei 13.230,07 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.879,00 Punkten bis zum Jahreshoch des 12. November 2019 von 13.308,26 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleisten. Die Widerstände wären bei 13.308 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.517/ (beim Rekordhoch von 13.597)/13.646/13.853 und 14.191 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.971/12.12.763/12.594 und 12.425 Punkten in Betracht. Zur Unterseite wäre weiterhin die nächste offenstehende Kurslücke vom 01. November auf den 04. November bei 12.992,07 Punkten als ein weiteres Kursziel zu nennen.

