The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA892329AQ63 TOYOTA CRED.CAN. 2019 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA CH0109411238 BNG BK 10-19 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000LB1DXK6 LBBW IHS 17/19 BD00 BON EUR NCA IBMA XFRA XS0856023147 INTL BUS. MACH. 12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0P920 LBBW IHS FLOATER 12/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8EZ9 NORDLB OPF.S.1420 BD01 BON EUR NCA XFRA US961214BK83 WESTPAC BKG 09/19 BD01 BON USD NCA XFRA XS1139320151 MORGAN STANLEY14/19FLRMTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5YW5 HCOB MZC 8 16/19 BD02 BON EUR NCA EMVB XFRA XS1138457590 EMIRATES NBD 14/19 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1139088071 A.N.Z. BKG GRP 14/19 MTN BD02 BON EUR NCA 2PJA XFRA XS1139088402 PT (JERSEY) 14/19 CV BD02 BON EUR NCA FLPF XFRA LU0010012721 BNPP L1-EQ.EUR.CL.CAP FD00 EQU EUR NCA FBGA XFRA LU0132935627 F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS FD00 EQU EUR NCA XU64 XFRA LU0158838390 BNPP L1-EQ.EUROPE NAM.I FD00 EQU EUR N