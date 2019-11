Der Konzernumsatz der Österreichischen Post konnte in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres um 3,2 Prozent auf 1.462,2 Mio Euro gesteigert werden. Sowohl die Division Paket & Logistik (+11,3%) als auch die Division Brief, Werbepost & Filialen (+0,6%) hätten in der Berichtsperiode eine gute Entwicklung gezeigt, so das Unternehmen. Das ausgewiesene EBIT ist mit 130,0 Mio. Euro um 8,4 Prozent unter dem Vorjahr, da im dritten Quartal 2019 eine Datenschutz-Rückstellung in Höhe von 19,8 Mio Euro gebildet werden musste, wie das Unternehmen mitteilt. Das Ergebnis pro Aktie betrug 1,48 Euro nach 1,56 Euro in den ersten drei Quartalen des Vorjahres.Der Briefbereich (+0,6% auf 1.033,5 Mio Euro) sei weiterhin von der anhaltenden Substitution ...

Den vollständigen Artikel lesen ...