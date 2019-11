Marriott International - der Hotel-Konzern zeigt Flagge!

Breakout - Tradingstrategie

Marriott International betreibt unter anderem die Luxus Hotel-Marken The Ritz-Carlton, St. Regis, und Sheraton. Homesharing verändert die Nächtigungsbranche. Der Hotel-Riese will den Homesharing Markt nicht kampflos Airbnb überlassen. Mit Homes & Villas hat Marriott ein zusätzliches Angebot geschaffen, dass sich von den Hotel-Angeboten abhebt. Wenn es Marriott gelingt, damit am Homesharing Markt Fuß zu fassen, sollte dies insgesamt zu mehr Nächtigungen und damit mehr Umsatz führen.Nach der Korrekturbewegung von Juli bis Oktober konnte Marriott die gleitenden Durchschnitte EMA 20 und EMA 50 wieder zurückerobern. Danach hat sich eine Powercandle gebildet die nun in Form einer bullischen Flagge korrigiert wird. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage seitwärts laufen würde, bevor der Breakout startet, bekämen wir ein attraktives Setup. Wir sollten mit einer dynamischen Bewegung nach oben rechnen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie nach einer 1-2 tägigen Konsolidierung den Breakout aus der bullischen-Flagge vollzieht. Hier ist auf Intraday Setups zu achten. Der Stopp würde bei aggressiveren Tradern unter die Breakout-Kerze gehen, defensivere Trader können der Aktie auch mehr Luft geben, und den Bereich unter der Konsolidierung bei 132,50 USD wählen.Meine Meinung zu Marriott International ist bullisch